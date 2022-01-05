بوريل: الاتحاد الأوروبى يعتزم تأسيس بعثة استشارية وتدريبية عسكرية فى أوكرانيا

كييف (أ ش أ)

كشف الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، عن عزم بروكسل تأسيس بعثة استشارية وتدريبية عسكرية فى أوكرانيا، فى رسالة دعم لها لمواجهة التوترات الأخيرة على حدودها مع روسيا.

وقال بوريل، في تصريحات أدلى بها عقب وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة عمل ونقلتها وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الرسمية، إن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تأسيس بعثة استشارية وتدريبية عسكرية في أوكرانيا تقوم بتدريب قادة الجيش الأوكراني.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين على الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا بشكل أكبر، قال بوريل إن بروكسل قدمت بالفعل مليارات اليوروهات كدعم مالي لكييف في السنوات الأخيرة، فضلا عن تعزيز التجارة المتبادلة معها، كما أعلنا في الأسبوع الماضي دعم الجيش الأوكراني بـ 31 مليون يورو أخرى بهدف تحسين المهارات اللوجستية ومكافحة الهجمات الإلكترونية.

وتابع أن بعثة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا وظفت منذ 2014 أكثر من 80 شخصًا للمساعدة في إصلاح قطاع الأمن المدني، بما في ذلك الشرطة ومكتب المدعي العام، بما يُساعد في جعل أوكرانيا أكثر مرونة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

وفيما يخص احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا، أشار بوريل فقط إلى أن أجهزة المخابرات الأوروبية والأمريكية تعمل على جميع السيناريوهات الممكنة، قائلا: "لا يمكن استبعاد الغزو العسكري تمامًا، لكن هناك العديد من السيناريوهات الأخرى، وأنا قلق أيضًا بشأنها، حتى لو كانت أقل تطرفًا".