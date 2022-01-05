بعد حادث بسنت خالد.. تعرف على رقم الخط الساخن للإبلاغ عن جرائم الابتزاز

كتب محمود عبد الراضي

بعد واقعة تعرض الطالبة بسنت خالد التي لابتزاز إلكترونى، تسبب فى فقدانها لحياتها هربا من الضغوط والابتزاز الإلكترونى الذي تعرضت له، يقدم "اليوم السابع" شرحا للمواطنين عن كيفية تقديم البلاغات حال تعرضهم للابتزاز، حيث يتساءل البعض عن كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، لاسيما جرائم الابتزاز التى تقع عليهم عبر الإنترنت.

وحددت مباحث الإنترنت الرقم "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات كخط ساخن للابلاغ عن جرائم الابتزاز، وكافة الجرائم الالكترونية.

وجه سليمان شلبي، عم بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني، الشكر للأجهزة الأمنية، والنائب العام، لاهتمامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المُبتزين، مشيرا إلى أن الجميع تكاتف للعمل على مدار10 أيام، لضبط المتهمين، موضحا أن هذه الأمور دخيلة ولم تحدث من قبل المجتمع الذي يعيش فيه.

وأضاف: "الأمر صعب على أبوها وأمها، وصعب على العيلة، طفلة في عمر الزهور عمرها 15سنة، حافظة كتاب الله، عمرها ما كانت بتفكر في حاجة زي دي، وقعت في ضغط عصبي بسبب هذه الأشخاص.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وقال: "الشابين اللي تم القبض عليهم، بيدرسوا في المرحلة الثانوية، والموقف صعب في العيلة، اجتمعنا مع شباب العيلة لمنعهم من التصرف بتسرع في موضوع، ووزارة الداخلية بكل أمانة من اليوم الأول في الجنازة، وهم موجودين جنبنا، وأمها وأبوها استريحوا لما اتقبض على الاتنين دول".