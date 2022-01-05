بعد توقيع وثيقة تسليم معمل ابتكار الفضاء.. اعرف دور القمر الصناعى التعليمى بـ"علوم حلوان"

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان دور القمر الصناعي التعليمي، الذي قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووكالة الفضاء المصرية ممثلة في الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، بتوقيع وثيقة تسليم معمل ابتكار الفضاء مع جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، ممثلة في كلية العلوم برئاسة الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، الدكتور محمد نبيل مدير مركز الطقس الفضائي، وكذلك مع جامعة عين شمس ممثلة في كلية الهندسة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلة في كلية الهندسة، وتعد هذه أول ثلاث كليات تتسلم القمر الصناعي التعليمي من وكالة الفضاء المصرية وبدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وجاءت مراسم التوقيع بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال مراسم التوقيع، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار البرنامج المُشترك بين الوكالة والجامعات، بشأن توطين تكنولوجيا الفضاء في الجامعات المُختلفة، وكذلك ضمن أهداف واستراتيجية خطة الدولة للتنمية المُستدامة 2030، مؤكدًا ضرورة متابعة العمل فى تنفيذ المشروعات التابعة للوكالة، والتعاون مع الجهات المختلفة وتنفيذ الاتفاقيات العلمية المبرمة فى هذا الشأن، حيث يتم تصنيع الأقمار يتم بالاشتراك بين الفريق البحثي بوكالة الفضاء المصرية والجامعة المُشتركة، مشددًا على أن مكونات الأقمار الصناعية مصرية 100%، وأن الهدف من هذه التجربة هو توطين تكنولوجيا صناعة الفضاء في الجامعات الحكومية والخاصة، ورفع مُستوى الوعي لدي الطلاب تجاه تكنولوجيا الفضاء.

ولفت إلى أن برنامج الفضاء المصري الذي وضعته الدولة يهدف إلى بناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعي، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجي، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية، مؤكدا على أهمية التعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة المتميزة في مجال الفضاء، وعقد اتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف برنامج الفضاء الوطني، واستكمال قاعدة بيانات الباحثين والمتخصصين في مجالات الفضاء المختلفة.

قدم الدكتور ممدوح مهدى الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار على هذه الثقة الغالية، كما أشاد بدور الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووكالة الفضاء المصرية في مجال الفضاء والارتقاء به ليواكب التطورات العالمية والاستعداد لعمل مدينة فضاء مصرية، وكذلك برنامج تسليم أقمار صناعية تعليمية إلى 32 كلية بجميع أنحاء الجمهورية ، مؤكداً أن جامعة حلوان ستبذل أقصى جهدها في هذا المجالة لتقديم قاعدة بشرية مؤهلة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس في هذا المجال وتشغيل وتطوير الأقمار الصناعية.

أعلن الدكتور عماد أبو الدهب أن لهذا القمر الصناعي التعليمي فوائد قصوى في التنمية من خلال البحث عن الثروات الدفينة بالأراضي المصرية، وكذلك تحقيق الأمان على الحدود المصرية بالاتجاهات المختلفة ومراقبة المياه الإقليمية، وفق اتجاه الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة في الاستفادة من كافة الوسائل الممكنة لحفظ الأمن والسلام الدولي.