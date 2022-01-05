اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 05:54 م
أكرم القصاص
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بري يبحث مع السنيورة مستجدات الأوضاع العامة فى لبنان

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:19 م
بري يبحث مع السنيورة مستجدات الأوضاع العامة فى لبنان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى
أ.ش.أ

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بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات، وذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة.

وعقب اللقاء، أعرب السنيورة عن أمله في وقف ما وصفه بـ"مسلسل الانهيارات الكبرى التي تعصف بلبنان"، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن ينتهي فقط بالتمنيات بل يتطلب عملاً دؤوباً وتصويب البوصلة الوطنية بما يخدم مصلحة اللبنانيين.


وشدد على ضرورة أن تعود المؤسسات الدستورية الى العمل، مشيرا إلى أنه سوف يتم فتح دورة جديدة استثنائية للمجلس النيابي، كما ستعود الحكومة الى العمل بداية من أجل النظر في إقرار الموازنة العامة.. داعيا إلى ما وصفه بـ"وقف تخريب النظام الديمقراطي البرلماني وتصويب وتصحيح علاقات لبنان مع أشقائه العرب ومع العالم أجمع".

 


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