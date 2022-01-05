اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 08:45 ص
أكرم القصاص
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بايدن: لدينا خطة تمويلية بـ1.9 تريليون دولار لمواجهة كورونا ولا حاجة لإغلاق المدارس

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:45 ص
بايدن: لدينا خطة تمويلية بـ1.9 تريليون دولار لمواجهة كورونا ولا حاجة لإغلاق المدارس بايدن
واشنطن (أ ش أ)

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن خطته التمويلية لمواجهة تفشى جائحة كورونا والتى تقدر بـ1.9 تريليون دولار، تتضمن مليارات الدولارات للمساعدة فى دعم إعادة فتح المدارس، معربا عن اعتقاده بعدم الحاجة إلى إغلاق المدارس في ظل موجة الانتشار الكبيرة لمتحور أميكرون.
 
وأضاف بايدن في تصريحات بالبيض الأبيض اليوم أنه ليس لدى الإدارة الأمريكية سبب للتفكير في المرحلة الراهنة أن أوميكرون أسوأ للأطفال من المتحورات السابقة، قائلا: "نحن نعلم أن أطفالنا يمكن أن يكونوا آمنين وهم بالمدارس، وهذا هو السبب في ضرورة أن تظل المدارس مفتوحة ، فهم يحصلون على ما يحتاجونه".
 
وتابع الرئيس الأمريكي أن " 130 مليار دولار من خطة مواجهة فيروس كورونا التي تم تمريرها في شهر مارس الماضي اتجهت لإعادة فتح المدارس وهناك 10 مليارات إضافية خصصت لإجراء اختبارات كورونا في المدارس وقد تم توجيه هذه الأموال للولايات ولإدارات المدارس التي أنفقتها بصورة جيدة ورغم أن بعضها لم يفعل ذلك فإنني أشجع جميع الولايات والإدارات على توجيه هذه الأموال لحماية الأطفال وحتى تظل المدارس مفتوحة".

بايدن

كورونا

فيروس كورونا

امريكا

جائحه كورونا

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