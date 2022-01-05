الرئيسية تقارير مصرية بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيينات وتنقلات فى الوظائف القضائية الأربعاء، 05 يناير 2022 11:48 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 622 لسنة2021 ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية. نشر القرار في الجريدة الرسمية. السيسي الرئيس السيسي القضاء وظائف قضائية الجريدة الرسمية عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يستقبل اليوم رئيس المجلس العسكرى الانتقالى لجمهورية تشاد الأربعاء، 05 يناير 2022 10:38 ص الرئيس السيسى يوجه بإخراج تصميمات دار القرآن ومركز مصر الإسلامي بالعاصمة الإدارية لتعكس المبادئ الصحيحة للدين.. وتطبيق التصميمات الهندسية الراقية لمداخل ومخارج العاصمة الإدارية لتتناغم مع الجمهورية الجديدة الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:28 م الرئيس السيسى يوجه بتناغم تصميمات العاصمة الإدارية مع الجمهورية الجديدة الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:25 م الرئيس يوجه بإخراج تصميم دار القرآن بالعاصمة الإدارية لتعكس المبادئ الصحيحة للدين الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:23 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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