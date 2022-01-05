اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 04:12 م
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انفوجراف.. نتائج حملات الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:07 م
انفوجراف.. نتائج حملات الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية نتائج حملات الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية
كتب مدحت وهبة

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نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة   نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفو جراف على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك "  يتضمن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، على مدار عام 2021  .

 

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وجارى تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر  لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 


وزيرة التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

سائقي الحالات المدرسية

تعاطى المخدرات لسائقي المدارس

علاج مرضى الادمان

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