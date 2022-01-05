انفوجراف.. نتائج حملات الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية

كتب مدحت وهبة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفو جراف على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك " يتضمن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، على مدار عام 2021 .