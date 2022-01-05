انفوجراف.. أبرزها التحفظ علي السائق.. 8 معلومات ببيان النيابة العامة بحادث الدائري الأوسطي

1-النيابة العامة تباشر التحقيقات في حادث الدائري الأوسطى.
2-سيارة مقطورة اصطدمت بـ13 سيارة متوقفة أعلى الـ"أوسطي" لإزالة آثار حادث آخر.
3- اختلال عجلة القيادة من سائق المقطورة واصطدامها بالسيارات المتوقفة مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها
4-النيابة العامة تنتدب الأدلة الجنائية والفنيين لمعاينة مسرح حادث الأوسطي لبيان سبب اندلاع الحريق.
5-النيابة تأمر بالتحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في حادث الأوسطى ونقل المصابين للمستشفيات.
6-النيابة العامة تعرض سائق المقطورة المتسبب في حادث الأوسطى على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه موادَّ مخدرة من عدمه
7- النيابة العامة تناشد المختصين لمعاينة منحنى حادث الأوسطى وإصلاح ما فيه من عيب إن وجد بسبب تكرار الحوادث به
8- النيابة العامة تؤكد استقصاءَها في تحقيقاتها الخطأ الذي قد ينسب إلى المتهم من تجاوزه السرعة المقررة قانونًا.
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