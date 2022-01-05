اليوم السابع
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انفوجراف.. أبرزها التحفظ علي السائق.. 8 معلومات ببيان النيابة العامة بحادث الدائري الأوسطي

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:00 م
انفوجراف.. أبرزها التحفظ علي السائق.. 8 معلومات ببيان النيابة العامة بحادث الدائري الأوسطي حادث الاوسطى
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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تحقق النيابة العامة فى فاة شخص وإصابة 8 آخرين بحادث مروري فى الطريق الدائري الأوسطي.
 
تحقق النيابة العامة فى فاة شخص وإصابة 8 آخرينن بحادث مروري فى الطريق الدائري الأوسطي، وتستعرض اليوم السابع 8 معلومات ببيان النيابة حول الحادث.

1-النيابة العامة تباشر التحقيقات في حادث الدائري الأوسطى.

2-سيارة مقطورة اصطدمت بـ13 سيارة متوقفة أعلى الـ"أوسطي" لإزالة آثار حادث آخر.

3- اختلال عجلة القيادة من سائق المقطورة واصطدامها بالسيارات المتوقفة مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها

4-النيابة العامة تنتدب الأدلة الجنائية والفنيين لمعاينة مسرح حادث الأوسطي لبيان سبب اندلاع الحريق.

5-النيابة تأمر بالتحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في حادث الأوسطى ونقل المصابين للمستشفيات.

6-النيابة العامة  تعرض سائق المقطورة المتسبب في حادث الأوسطى على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه موادَّ مخدرة من عدمه

7- النيابة العامة تناشد المختصين لمعاينة منحنى حادث الأوسطى وإصلاح ما فيه من عيب إن وجد بسبب تكرار الحوادث به

8- النيابة العامة تؤكد استقصاءَها في تحقيقاتها الخطأ الذي قد ينسب إلى المتهم من تجاوزه السرعة المقررة قانونًا.


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