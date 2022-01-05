انفوجراف.. أبرزها التحفظ علي السائق.. 8 معلومات ببيان النيابة العامة بحادث الدائري الأوسطي

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

تحقق النيابة العامة فى فاة شخص وإصابة 8 آخرين بحادث مروري فى الطريق الدائري الأوسطي.

تحقق النيابة العامة فى فاة شخص وإصابة 8 آخرينن بحادث مروري فى الطريق الدائري الأوسطي، وتستعرض اليوم السابع 8 معلومات ببيان النيابة حول الحادث.

1-النيابة العامة تباشر التحقيقات في حادث الدائري الأوسطى.

2-سيارة مقطورة اصطدمت بـ13 سيارة متوقفة أعلى الـ"أوسطي" لإزالة آثار حادث آخر.

3- اختلال عجلة القيادة من سائق المقطورة واصطدامها بالسيارات المتوقفة مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها

4-النيابة العامة تنتدب الأدلة الجنائية والفنيين لمعاينة مسرح حادث الأوسطي لبيان سبب اندلاع الحريق.

5-النيابة تأمر بالتحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في حادث الأوسطى ونقل المصابين للمستشفيات.

6-النيابة العامة تعرض سائق المقطورة المتسبب في حادث الأوسطى على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه موادَّ مخدرة من عدمه

7- النيابة العامة تناشد المختصين لمعاينة منحنى حادث الأوسطى وإصلاح ما فيه من عيب إن وجد بسبب تكرار الحوادث به

8- النيابة العامة تؤكد استقصاءَها في تحقيقاتها الخطأ الذي قد ينسب إلى المتهم من تجاوزه السرعة المقررة قانونًا.