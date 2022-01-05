اليونان تسجل رقما قياسيا جديدا فى حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19

ا ش ا

أظهرت بيانات وكالة الصحة اليونانية الثلاثاء أن اليونان سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال ال 24 ساعة الماضية.. حيث سجلت 50 ألفا و 126 إصابة، خلال الموجة الرابعة من الفيروس، مدفوعة بانتشار متحور أوميكرون شديد الانتقال في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الوكالة - حسبما نقلت صحيفة (كاثمريني) اليونانية - أن الرقم القياسي السابق بلغ 40 ألفا و560 إصابة في 31 ديسمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أنه تم الإبلاغ عن 61 وفاة اليوم الثلاثاء.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في اليونان الآن مليونا و 344 ألفا و 923 إصابة مع وفاة 21 ألفا و 53 شخصا.