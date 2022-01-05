اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 4 رحلات طيران

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاربعاء، 4 رحلات دولية من المطارات العالمية المختلفة، ضمن 81 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الاسبوع الجارى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية علي الركاب الوافدين .

وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، خلال الأسبوع الجارى، استقبال 81 رحلة طيران من عدة دول مختلفة بينها قرابة 13 رحلة من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا و4 رحلات من هولندا، و15 رحلة من ألمانيا و5 من التشيك.

كما من المقرر أن يستقبل خلال للأسبوع الجاري بداية 14 رحلة من بولندا و20 رحلة من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا و3 رحلات داخلية تابعة لمصر الطيران، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من رومانيا .