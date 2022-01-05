اليابان تشكل مركز استجابة للأزمات بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى

وكالات الأنباء

شكلت الحكومة اليابانية صباح اليوم الأربعاء، مركز استجابة للأزمات تابع لمكتب رئيس الوزراء اليابانى فى أعقاب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى محتمل، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، قالت السلطات اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في كونه صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

من جانبه، قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت، قذيفة غير محددة باتجاه بحر اليابان، فى أول استعراض للقوة لبيونج يانج هذا العام.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة (JCS) عن الإطلاق الأخير في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتعد مقذوفة اليوم أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونج يانج صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.

وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.