الولايات المتحدة تدعو سلطات كازاخستان لضبط النفس

كتب محمد جمال

دعت الولايات المتحدة الأمريكية سلطات كازاخستان لضبط النفس بعد أحداث العنف فى البلاد، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"، وأشار البيت الأبيض أنه يجب أن يعبرالمتظاهرون عن أنفسهم بشكل سلمى.

يذكرأن، دعا الاتحاد الأوروبى فى بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف فى كازاخستان إلى ضبط النفس والامتناع عن جميع الأعمال التي قد تؤدي إلى التصعيد.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات عن كثب، في ضوء الاحتجاجات المستمرة في كازاخستان المرتبطة بشكل أساسى بالزيادة الأخيرة فى أسعار الغاز المسال.

ودعا الاتحاد جميع الأطراف المعنية إلى "التصرف بمسؤولية وضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف" في البلاد، "مع الاعتراف بالحق في التظاهر السلمي".

توقع الاتحاد الأوروبي في بيانه أن يبقى المتظاهرون "غير عنيفين وأن يتجنبوا أي تحريض على العنف"، داعيا السلطات إلى "احترام الحق الأساسي في الاحتجاج السلمي والتناسب في استخدام القوة عند الدفاع عن مصالحها الأمنية المشروعة، والوفاء بالتزاماتها الدولية"، بحسب موقع الاتحاد الأوروبي.

"كازاخستان شريك مهم للاتحاد الأوروبي. في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المعززة بين الاتحاد الأوروبي وكازاخستان، نعتمد على كازاخستان في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت وخارجه".

وحث الاتحاد الأوروبى جميع الأطراف إلى "السعي من أجل الحل السلمي للوضع من خلال الحوار الشامل مع جميع أصحاب المصلحة واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين".