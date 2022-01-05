الهند: إصابات كورونا تتجاوز الـ35 مليونا بعد تسجيل حوالى 58 ألف حالة خلال 24 ساعة

نيودلهى(أ ش أ)

سجلت الهند 58 ألفا و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 35 مليونا و18 ألفا و358 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "إنديا توداى" اليوم الأربعاء، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 482 ألفا و551 شخصا بعد وفاة 534 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 15 ألفا و389 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و321 ألفا و803 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 214 ألفا و4 حالات.

في سياق متصل، أعلنت الوزارة ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" في البلاد إلى 2135 إصابة حتى الآن، وذلك بعد تسجيل 243 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن ولاية"ماهارشترا" تصدرت عددت الإصابات، حيث سجلت 653 إصابة تليها ولاية "دلهي" التي سجلت 464 إصابة.