النيابة تناشد المختصين إصلاح عيوب موقع حادث الطريق الأوسطى بسبب تكرار الحوادث

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

أشارت النيابة العامة إلى تكرار وقوع الحوادث المرورية بمحل الحادث المرورى بالطريق الدائري الأوسطي، الذي تسبب في وفاة شخص، وإصابة ثمانية آخرين، من سابق تلقيها إخطارات بها نتيجةَ حجبِ زاوية الرؤية في المنحنى الذي وقع عنده الحادث.

وتناشد النيابة العامة المختصين بالانتقال لمعاينة هذا الموقع وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

ومع ذلك تؤكد النيابة العامة استقصاءَها في تحقيقاتها الخطأ الذي قد ينسب إلى المتهم من تجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ سيره بهذا المنحنى، ومدى تأثير ما أُشير إليه من حجب الرؤية على المتهم أثناء قيادته لبيان مسئوليته الجنائية عن الحادث.

وانتقلت النيابة العامة لموقع الحادث المرورى بالطريق الدائري الأوسطي، الذي تسبب في وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين لمعاينته، وللمستشفيات لمناظرة جثمان المتوفى وسؤال المصابين واستجواب المتهم المتحفظ عليه، وقررت عرض المتهم المتسبب في الحادث على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه موادَّ مخدرة من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وقررت النيابة العامة، التحفظ على السيارة النقل المتسبب في الحادث المرورى، الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لعلاجهم، وذكرت النيابة العامة، في بيان صادر عنها منذ قليل، أنها أُخطرت ظهيرةَ اليومِ الأربعاء، بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي اتجاه الجيزة -بدائرة حلوان- باصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به، حيث اندفعت السيارة المتسببة في الحادث بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وقررت النيابة العامة ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين لمعاينة مسرح الحادث ، ومعاينة السيارات المشتعلة به بيانًا لسبب اندلاع الحريق بها، وحصر تلفياتها وبيانها.