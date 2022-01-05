النيابة تباشر التحقيقات بحادث تصادم 11 سيارة بالدائرى الأوسطى

كتب عبد الرحمن سيد

تباشر النيابة التحقيقات في واقعة حادث تصادم 11 سيارة ملاكى و نقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، كشف ملابسات الواقعة ، كما يقوم رجال المعمل الجنائى بإجراء عمليات فحص ومعاينة لموقع حريق السيارات.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهم " سيارتى نقل ثقيل و 7 سيارات ملاكى و سيارتى ميكروباص" نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين و نقلوا الى المستشفى.

كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات وتمت عملية الإخماد وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث، وتم التصريح بدفن الجثث ونقل المصابين للمستشفى والاستماع لاقوالهم.