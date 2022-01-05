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المرور يغلق نفق الأوسطى ويجرى تحويلة لرفع حطام حادث تصادم 11 سيارة.. صور

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:41 م
المرور يغلق نفق الأوسطى ويجرى تحويلة لرفع حطام حادث تصادم 11 سيارة.. صور حادث تصادم سيارات الطريق الاوسطى
كتب عبد الرحمن سيد

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أغلقت إدارة المرور، نفق الطريق الدئرى الأوسطى بسبب وقوع حادث تصادم 11 سيارة ملاكى  نقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وأجرت تحويلة مرورية أمام حركة السيارت التي توقف أمام القادم من التجمع اتجاه الفيوم، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

وأجريت تحويلة مرورية أمام حركة السيارات وعلى القادم الى نفق الأوسطى عدم استكمال الرحلة المرورية والتوجه عبر الدائرى الأوسطى إلى المسطحات حتى الوصول إلى الدوران الأول، ثم الصعود إلى الدائرى والابتعاد عن منطقة الحادث، لحين القيام برفع حطام الحادث بالكامل.

 

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهى "سيارتى نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتى ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى المستشفى.

 

كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وتمت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.

 

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حادث الاتوستراد

 

الاوسطى
الاوسطى

 

حادث الاوسطى 2
حادث الاوسطى 2

 

حادث الاوسطى
حادث الاوسطى

 

حادث
حادث 

 

حريق
حريق
 
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