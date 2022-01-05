المحافظ يسلم 38 "لاب توب" للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بتسليم 38 جهاز لاب توب مخصص للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسان النعماني، والدكتور عبد الناصر ياسين، نائبي رئيس الجامعة، ويسري الشلقامي مدير مكتب الأورمان بسوهاج، وذلك ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وجمعية الأورمان.

وهنأ محافظ سوهاج الطلاب، موجها الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على الدعم المقدم لأبناء سوهاج، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

وتأتي احتفالية اليوم تماشيا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، شمل الاحتفال ايضا توزيع بعض الجوائز المالية على الطلاب المتفوقين من أبناء جامعة سوهاج.



السلام الجمهورى فى بداية الحفل



السلام الجمهورى فى بداية الحفل



السلام الجمهورى فى بداية الحفل



المحافظ يسلم اجهزة اللاب توب للمكفوفين بالجامعة



المحافظ يسلم اجهزة اللاب توب للمكفوفين بالجامعة



المحافظ يسلم اجهزة اللاب توب للمكفوفين بالجامعة



المحافظ يسلم اجهزة اللاب توب للمكفوفين بالجامعة



المحافظ يسلم اجهزة اللاب توب للمكفوفين بالجامعة



المحافظ يسلم اجهزة اللاب توب للمكفوفين بالجامعة



المحافظ يسلم اجهزة اللاب توب للمكفوفين بالجامعة