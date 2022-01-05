المتهم بقتل والده بالمنوفية يعترف بقتله خنقا أثناء نومه بسبب سوء معاملته

المنوفية - محمد فتحى

قال المتهم بقتل والده بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، خلال اعترافاته الأولية أمام قوات الأمن قتله خنقا بالبطانية أثناء نومه، لأنه كان بيعاملنى معاملة غير آدمية.

تباشر نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة العامة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية،التحقيق مع شاب قتل والده خنقا ببطانية ، داخل منزله بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية من القبض على شاب متهم بقتل والده المحامي في مدينة شبين الكوم ، خنقا بسبب خلافات بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث بالمنوفية، يفيد بمصرع محامي داخل منزله، وتبين وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وفق التحقيقات الأولية التي أشارت إلى قيام نجل المجني عليه بقتله خنقا، بسبب خلافات بينهما، على تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.