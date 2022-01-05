القبض على سائق التريلا المتسببة فى حادث تصادم 11 سيارة بالدائرى الأوسطى

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على السائق المتسببة فى حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ويدعى" ياسر.ع" 51 سائق من المنصورة، وسيتم التحقيق معه فى الواقعة وكشف ملابساتها.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة؛ وهى "سيارتا نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتا ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى المستشفى، كما نتج عن الحادث اشتعال النيران فى 4 سيارات، وجرت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.