اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 02:55 م
أكرم القصاص
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الفلبين: تطعيم 5.7 مليون طفل بشكل كامل ضد فيروس كورونا

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:32 م
الفلبين: تطعيم 5.7 مليون طفل بشكل كامل ضد فيروس كورونا لقاح كورونا
مانيلا (أ ش أ)

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أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم الأربعاء، أنه تم تطعيم 5.7مليون طفل على الأقل بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن.
 
وذكرت شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن 8 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما تلقوا جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما حصل 7ر5 مليون طفل على الجرعة الثانية.
 
وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين نسمة قبل نهاية العام لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.
 
يشار إلى أن الفلبين -التي تكافح أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا- قد تمكنت حتى الآن من تطعيم 6ر50 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس.

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