"العمل شرف".. الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة المقبلة لـ19 لغة و"الإشارة"

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "العمل شرف " إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، حيث نشرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني ترجمة الخطبة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.

وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم، أن نشر خطب الجمعة مترجمة يأتي أيضا فى إيمانها بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.