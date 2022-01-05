"العلم نور".. محو أمية 38 ألف مواطن بقرى حياة كريمة فى سوهاج 2021

سوهاج - محمود مقبول

في الجمهورية الجديدة تحقق المستحيل من خلال مبادرة تطوير الريف المصرى والتي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فالمبادرة رغم عملها للتطوير إلا أنها لم تنسى الاستثمار في البشر وتطويره، وذلك من خلال محو أمية المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا التي استهدفتها المبادرة.

اليوم السابع يقدم من خلال الألبوم التالى أهم إنجازات محو الأمية في عهد الرئيس السيسى رئيس الجمهورية، والتي وضعت سوهاج في المركز الأول على مستوى محافظات مصر في عدد من جرى محو أميتهم بقرى حياة كريمة.. تعرف على التفاصيل:

1 – محو أمية 38 ألفا و715 مواطن من مختلف مدن وقرى المحافظة خلال عام 2021 م.

2 – تنفيذ أعمال محو أمية المواطنين جاء بالتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

3 - احتلت محافظة سوهاج على المركز الأول على مستوى الجمهورية في عدد من تم محو أميتهم بقرى المبادرة الرئاسية.

4 - عدد المعلمين المشتغلين في برامج محو الأمية لعام 2021م بلغ 12 ألفا و628 معلما.

5 بلغت التكلفة المالية لمحو أمية المواطنين 7 ملايين و921 ألف جنيه.

6 – الأولية القصوى في خطة محو الأمية ركزت على أولوية تعليم الفئات الأصغر سنا مع التركيز على محو أمية الإناث لتقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث.

7 – الجهات المشاركة في أعمال محو الأمية هي المؤسسات الحكومية "الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وجامعة سوهاج، والتضامن الاجتماعي، والأزهر الشريف".



































