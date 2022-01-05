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الصغرى تنخفض لـ8 درجات بالقاهرة.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:07 م
الصغرى تنخفض لـ8 درجات بالقاهرة.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5  يناير:

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة 

 

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجة

 

 

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة 

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

 شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 05 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 09 درجة

 

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7  يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجة 

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

 شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 05 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة

 

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8  يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة 

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

 شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة

 

 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9  يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة 

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

 شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة

 

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 10  يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة 

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

 شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة

 

 


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