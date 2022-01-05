الصحة تدعم مستشفى المنشاوى بطنطا بأحدث جهاز للتغذية الرجعية

الغربية مصطفى عادل

دعمت الإدارة العامة للعلاج الطبيعى بوزارة الصحة قسم العلاج الطبيعى بمستشفى المنشاوى العام بطنطا بجهاز تغذية رجعية علاجى يعد من أحدث الأجهزة التى تدخل الخدمة بالوزارة.

وأثنى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على الدعم المستمر للخدمات العلاجية بالمحافظة من جانب الوزارة، مؤكداً أن مديرية الشئون الصحية بالغربية لم ولن تدخر جهداً فى توفير كافة سبل العلاج والدعم للمرضى فى كافة المجالات.

وأشار إلى أن تقديم خدمات العلاج الطبيعى أصبح ضرورة ملحة فى ظل جائحة كوفيد 19، وهو ما ظهر جليا فى حرص المديرية على التوسع فى تقديم هذه الخدمات بوحدات ومراكز صحة الأسرة فى القرى الأكثر احتياجا.

وأكدت الدكتورة إيمان قنصوة مدير إدارة العلاج الطبيعى، أن هذه التقنية العلاجية تعد إضافة هامة لخدمات العلاج الطبيعى المقدمة للجمهور بمستشفى المنشاوى العام فى ظل الحاجة المتزايدة لخدمات العلاج الطبيعى والتأهيل بعد جائحة كوفيد 19.