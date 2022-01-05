الصحة: تحديث الدليل السنوى للتطعيمات بالمطارات والموانئ لضمان سلامة المسافرين

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان،تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الجائحة.

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن إمام مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة، أنه يتم تحديث الدليل السنوي لصحة المسافرين والخاص بمتطلبات التطعيم والتوصيات للمسافرين الدوليين والموقف الوبائي العالمي بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم 82 ألف و624 مواطنًا ضد الحمى الصفراء والكوليرا وشلل الأطفال بمكاتب التطعيم الدولية خلال عام 2021 .

ولفت "إمام" إلى أن إدارة الحجر الصحي، أشرفت على التخلص من نفايات 68 ألف و544 طائرة، و30 ألفا و81 سفينة بالطرق الآمنة، كما تم الإشراف على تطهير 27 ألفا و374 طائرة ضد نواقل الأمراض، و90 ألفا و279 وسيلة نقل ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس كورونا، مضيفًا أنه تم فحص 12 ألفا و799 استمارة أغذية خاصة بالطائرات والسفن، لافتًا إلى تحرير 17 محضر مراقبة أغذية، و39 محضر بالحجر الصحي.

يذكر أنه تم دعم أقسام الحجر الصحي بالمطارات والموانئ والمعابر البرية بـ 47 جهازا "ID NOW COVID-19"للكشف عن فيروس كورونا، وتركيب 14 بوابة حرارية بالمطارات، خلال العام الماضى.