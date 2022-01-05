اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 12:15 م
أكرم القصاص
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الصحة: برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يوفر الأجهزة التعويضية مجانا

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:20 ص
الصحة: برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يوفر الأجهزة التعويضية مجانا الرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يوفر الأجهزة التعويضية مجانًا حال ما يعانى المريض من إعاقة صحية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الدولة توفر أجهزة تعويضية وفق أفضل المعايير لغير القادرين، مؤكدة أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يولي اهتماما كبيرا بالبسطاء من المرضى، خاصة أنه يوفر كافة سبل الرعاية الطبية للمرضى .

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن ذلك ياتى في اطار دعم وتوفير الخدمات الطبية لغير القادرين وفق توجهات القيادة السياسية، مضيفة أن يمكن الاستعلام عن الخدمات المقدمة من خلال تطبيق صحة مصر .


الصحة

الاجهزة التعويضية

غير القادرين

الحكومة

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