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الصحة: الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع حادث الطريق الدائرى الأوسطى

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:18 م
الصحة: الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع حادث الطريق الدائرى الأوسطى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر المبدئي لأعداد المصابين في حادث التصادم الذي وقع بعد ظهر اليوم الأربعاء، بين عدد من السيارات، على الطريق الدائري الأوسطي، بالقرب من مدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن وفاة مواطن واحد فقط، فيما أصيب 8 مواطنين، بإصابات مختلفة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى حلوان العام، ومصاب واحد إلى مستشفى البنك الأهلي، فيما تم نقل مصاب واحد إلى مستشفى خاص. 

وأكد "عبدالغفار" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

ولفت إلى جاهزية جميع المستشفيات التواجدة في محيط الحادث، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم الخدمة الطبية للمصابين.


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