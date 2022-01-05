السيطرة على حريق محدود ببعض المخلفات فى نادى سوهاج الرياضى دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد احمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق محدود ببعض المخلفات أعلى سطح غرفة مهملة بنادى سوهاج الرياضى، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء ولم ينتج عن الحريق أي إصابات، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد لنشوب حريق محدود بكمية من المخلفات بنادى سوهاج الرياضى، وتم السيطرة عليه وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم احمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بنشوب حريق أعلي سطح غرفة مهمله وبجوارها بعض مخلفات القمامة بنادي سوهاج الرياضي دائرة قسم ثان سوهاج.

تبين نشوب الحريق أعلي سطح غرفة مهمله وبجوارها بعض مخلفات القمامة خاصة بالنادي وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات"، وأفاد "طلعت ث ع ه" 62 سنة عامل بالنادي، ويقيم دائرة مركز أخميم، بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من العمود الملاصق للغرفة ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.