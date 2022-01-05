السويد تسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ستوكهولم أ ش أ

أعلنت سلطات الصحة السويدية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 ألفا و507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، فى أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ ظهور الوباء، فى ظل مواجهتها لموجة وبائية رابعة.

ووفقا لما أفادت به صحيفة (أفتون بلادت) السويدية، فقد ارتفع بذلك إجمالى الإصابات المسجلة فى السويد منذ بداية الجائحة إلى مليون و357 ألفا و753 إصابة، بينما بلغ إجمالى الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجى حتى اليوم 15 ألفا و286 وفاة.

وفى السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام سويدية، إصابة الملك كارل السادس عشر غوستاف، والملكة سيلفيا بفيروس كورونا.

وقال القصر الملكي في بيان ، إن "الملك والملكة اللذين تم تطعيمهما بشكل كامل بثلاث حقن تظهر عليهما أعراض خفيفة ويشعران بصحة جيدة فى ظل الظروف".

وفي وقت سابق، بدأت الأسرة الملكية فى السويد إطلاق مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، حيث احتفلت الأميرة السويدية مادلين، بنشر صورة رسمية جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، لتهنئة الشعب السويدى ومتابعيها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، والعام الجديد.

وظهرت الأميرة مادلين وزوجها وأطفالهما الثلاثة، يرتدون أزياء أنيقة تتناسب مع فترة الاحتفال بعيد الميلاد، وظهر فى خلفية الصورة شجرة الكريسماس، وعلقت الأميرة مادلين على الصورة التى نشرتها عبر إنستجرام "نتمنى للجميع عيد ميلاد سعيد، كل التوفيق فى عام 2022".