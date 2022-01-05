اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لصاحب مكتب خدمات لتزويره شهادة دكتوراه وبطاقات شخصية

الأربعاء، 05 يناير 2022 09:43 م
السجن المشدد 5 سنوات لصاحب مكتب خدمات لتزويره شهادة دكتوراه وبطاقات شخصية المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى، رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيها، على المتهم "ح م أ"، صاحب مكتب خدمات حكومية، لقيامه بتزوير شهادة دكتوراه جامعية منسوبة لجامعة القاهرة كلية تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تزويره استمارات بطاقات شخصية واستخراجها لبعض الأشخاص غير المتواجدين بالبلاد، وبعض المحررات الرسمية الأخرى المنسوبة لبعض الجهات الحكومية.

 

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم، قام باستخراج شهادة دكتوراة جامعية منسوبة لجامعة القاهرة كلية تكنولوجيا المعلومات، وكذلك زور استمارات بطاقات الرقم القومى الخاصة بأشخاص خارج البلاد، وكذلك بعض المحررات الرسمية الأخرى المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، مستغلا مكتب الخدمات والمصالح الحكومية الخاص به، كما قام بتزوير خاتم التصديقات الخاص بوزراة الخارجية التابع لمكتب أحمد عرابى بالمهندسين، كما زور استمارة جواز سفر.

 

ونوهت المحكمة، أنها أخذت المتهم بقدر من الشدة وذلك بعد أن ورد الرد من جامعة القاهرة يفيد بعدم حصول هذا المتهم على سن الدراسات، فضلا عن عدم وجود كلية ذات هذا التخصص داخل جامعة القاهرة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تمكنت من ضبط صاحب مكتب خدمات حكومية بمدينة بنها، لقيامه بتزوير شهادة دكتوراه جامعية منسوبة لجامعة القاهرة كلية تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تزويره استمارات بطاقات شخصية واستخراجها لبعض الأشخاص غير المتواجدين بالبلاد، وبعض المحررات الرسمية الأخرى المنسوبة لبعض الجهات الحكومية.


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