اليوم السابع
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السجن المؤبد لتشكيل عصابى لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى المنوفية

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:13 م
السجن المؤبد لتشكيل عصابى لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى المنوفية محكمة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالسجن المؤبد لتشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص، وذلك  لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بغرض الإتجار فيها، وضبط مع المتهمين أسلحة نارية متعددة.
 
وترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام مباحث قسم شبين الكوم، بالقبض على 5 عاطلين ومقيمين بمركز قويسنا، أثناء بيع المواد المخدرة في شبين الكوم، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، كانوا يقومون بالاستعداد لبيعها.

جنايات شبين الكوم

المؤبد

حيازة مواد مخدرة

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