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الزراعة تفتح باب الاشتراك فى معرض زهور الربيع الـ89 اعتبارا من السبت المقبل

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:20 م
الزراعة تفتح باب الاشتراك فى معرض زهور الربيع الـ89 اعتبارا من السبت المقبل معرض زهور الربيع
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة عن فتح الباب أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع وسوف يتم تلقي الطلبات اعتبارا من السبت القادم 8 يناير بمقر إدارة حديقة الاورمان بالجيزة.

ووافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة معرض زهور الربيع في دورته التاسعة والثمانون في منتصف فبراير القادم حتى نهاية مارس بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة ، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات ، فضلا عن توفير المطهرات، والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.

يشار الى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.


زهور الربيع

معرض زهور الربيع

الزراعة

كورونا

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