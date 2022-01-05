الرعاية الصحية: نجاح 15 عملية مناظير عظام بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر



وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة العظام في مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر من إجراء 16 عملية مناظير عظام ناجحة خلال 24 ساعة فقط، لافتة إلى أن تقنية مناظير العظام من التقنيات الحديثة، والتي ساعدت في التشخيص الدقيق وكذلك علاج العديد من أمراض العظام مع تفادي الكثير من مخاطر العمليات الجراحية التقليدية.



وأضافت، أنه تنوعت حالات عمليات مناظير العظام ما بين (عمليات إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي ACL، عمليات تهذيب الغضروف الهلالي بالمنظار PHMM, PHLM، عملية إعادة تثبيت أوتار الكتف Shoulder rotator cuff repair، عملية منظار كتف لعلاج الكتف المتجمد Frozen Shoulder)، مشيرة إلى أن تم إجراء هذه العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط للعملية الواحدة سددها المريض.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الجاهزية العالمية لمستشفى الكرنك الدولي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، لافتًا إلى استحداث المستشفى العديد من الخدمات الطبية ولأول مرة داخل نطاق محافظة الأقصر ومنها جراحات "الوجه والفكين، المخ والأعصاب، القلب والصدر، الأورام"، علاوة على تطبيق نظم الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمستشفى ومنها تطبيق منظومة المعامل الموحدة (LIS) والأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACS)، وضمها لأمهر الكوادر الطبية في مختلف التخصصات والعمليات والجراحات الدقيقة والمتقدمة، وذلك مما يساهم في تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.