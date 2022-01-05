الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلًا من العميد تامر دربلة للتعزية في وفاة المهندسة هالة رجائي عطية، والعميد حاتم محمد فرغلي هدهد للتعزية في وفاة حرم عبد المنعم قرشي، وإبلاغ أسرتهما خالص عزائه ومواساته.