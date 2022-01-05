اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 12:15 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:07 ص
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلًا من العميد تامر دربلة للتعزية في وفاة المهندسة هالة رجائي عطية، والعميد حاتم محمد فرغلي هدهد للتعزية في وفاة حرم عبد المنعم قرشي، وإبلاغ أسرتهما خالص عزائه ومواساته.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

العميد تامر دربلة

هالة رجائي عطية

العميد حاتم محمد فرغلي

الرئيس السيسى

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