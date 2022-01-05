الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل اليوم رئيس المجلس العسكرى الانتقالى لجمهورية تشاد الأربعاء، 05 يناير 2022 10:38 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية محمد ادريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي تشاد ادريس ديبي عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يوجه بإخراج تصميمات دار القرآن ومركز مصر الإسلامي بالعاصمة الإدارية لتعكس المبادئ الصحيحة للدين.. وتطبيق التصميمات الهندسية الراقية لمداخل ومخارج العاصمة الإدارية لتتناغم مع الجمهورية الجديدة الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:28 م الرئيس السيسى يوجه بتناغم تصميمات العاصمة الإدارية مع الجمهورية الجديدة الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:25 م الرئيس يوجه بإخراج تصميم دار القرآن بالعاصمة الإدارية لتعكس المبادئ الصحيحة للدين الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:23 م الرئيس السيسى يتابع جهود الحفاظ على البيئة.. إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية أبرز الملفات.. والرئيس يوجه بتوفير مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى لإدارة المخلفات بمختلف أنواعها بكفاءة عالية الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:02 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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