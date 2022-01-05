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الرئيس السيسى: حريصون على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:43 م
الرئيس السيسى: حريصون على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكرى الانتقالي لجمهورية تشاد، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين، وتم استعراض حرس الشرف.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي ضيفاً على مصر، مؤكداً حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وكذا تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، امتداداً لتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد "إدريس ديبي"، وأخذاً في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين مصر وتشاد، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (8)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (8)

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (9)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (9)

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (10)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (10)

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (1)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (1)

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (2)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (2)

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (3)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (3)

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (4)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (4)

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (5)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (5)

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (6)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (6)

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (7)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد (7)

 


السيسي

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تشاد

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