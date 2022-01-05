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الرئاسة الجزائرية تعلن عودة سفير البلاد إلى فرنسا لمواصلة مهامه بداية من الغد

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:00 م
الرئاسة الجزائرية تعلن عودة سفير البلاد إلى فرنسا لمواصلة مهامه بداية من الغد عبد المجيد تبون
كتب محمد جمال

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 استقبل السيد عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر، اليوم الأربعاء سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود، الذى يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداء من يوم غد الخميس، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
 
وجاء فى البيان: "استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود، الذى يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداء من الخميس 06 جانفى 2022".
 
يذكرأن، أعلنت الرئاسة الجزائرية أكتوبر 2021 استدعاء سفيرها لدى باريس "للتشاور" وفق ما نقله التلفزيون الرسمى، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية "تصريحات منسوبة" إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت بشكل كبير مقالا نشرته صحيفة "لوموند" ينقل عن ماكرون تصريحات "أثارت غضب السلطات الجزائرية".

عبد المجيد تبون

الجزائر

فرنسا

السفير الجزائرى

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