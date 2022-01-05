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الحكومة البريطانية تخفف قيود السفر إلى إنجلترا رغم ارتفاع إصابات كورونا

الأربعاء، 05 يناير 2022 06:51 م
الحكومة البريطانية تخفف قيود السفر إلى إنجلترا رغم ارتفاع إصابات كورونا كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الحكومة البريطانية تخفيف قيود السفر إلى إنجلترا، رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقالت الحكومة البريطانية: اختبارات ما قبل السفر لإنجلترا، للكشف عن كورونا لم تعد مطلوبة.

 

من جانبه، قال رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون: يمكن للمسافرين إلى إنجلترا إجراء اختبارات منزلية سريعة خلال يومين من الوصول.

 

وفى وقت سابق، سجلت بريطانيا أكثر من 194,747 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وقالت السلطات الصحية في إنجلترا، إن واحدًا من بين كل 15 شخصًا أصيب بفيروس "كورونا"، خلال الأسبوع الأخير فى البلاد.

 

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن آخر مسح للسلطات الصحية في إنجلترا، أفاد بأن واحدًا من بين 15 شخصًا أصيب بكورونا فى الأسبوع المنتهى بيوم 31 ديسمر الماضى.


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