الجفاف يهدد الأمن الغذائى لـ 6.4 مليون شخص شمال شرق إثيوبيا

كتبت : هند المغربي

أفاد تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 6.4 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات غذائية في عام 2022 في جميع المناطق المتضررة من الجفاف، بما في ذلك 3 ملايين شخص في المنطقة الصومالية، و2.4 مليون شخص في شرق أوروميا، ومليون شخص في جنوب أوروميا.

ولفت التقرير، الى انه سيحتاج ما لا يقل عن 6 ملايين شخص في شرق وجنوب إثيوبيا المتضررين من الجفاف إلى المساعدة المنقذة للحياة في عام 2022 حيث يؤثر الجفاف في جنوب وشرق إثيوبيا (مناطق الصومال وشرق وجنوب أوروميا) بالفعل تأثيرًا مدمرًا على حياة وسبل عيش مجتمعات الرعاة والرعاة الزراعيين الذين يعيشون في المنطقة بعد فشل موسم الأمطار الثالث على التوالي.

ووفقًا لمكتب إدارة مخاطر الكوارث في المنطقة الصومالية بإثيوبيا ، تم الإبلاغ عن خسائر كبيرة في الحصاد في منطقتي فافان وسيتي في المنطقة الصومالية ، بما في ذلك ما يصل إلى 70 في المائة من محصول الذرة الرفيعة المتوقع وفقد 30 في المائة من محصول القمح المتوقع و فقدان 30 في المائة من محصول البصل والطماطم المتوقع. وبالمثل ، تم الإبلاغ عن خسارة محصول بنسبة 70 في المائة في المتوسط ​​في جنوب أوروميا.

وأشار التقرير الى أنه تستمر حالة أجسام الماشية في التدهور ، وقد تم بالفعل الإبلاغ عن ما لا يقل عن 267 الف من نفوق الماشية في مناطق جنوب أوروميا