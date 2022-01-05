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الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية روافد الخير بالفيوم

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:35 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية روافد الخير بالفيوم الجريدة الرسمية
كتبت - مرام محمد

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 5 الصادر بتاريخ 5 يناير سنة 2022، قرار الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بمحافظة الفيوم بشأن قيد جمعية روافد الخير.

ونص القرار على أنه وبعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تقرر قيد جمعية روافد الخير، تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، برقم إشهار 1879، لسنة 2021.

ويعد ميدان عمل الجمعية، تقديم المساعدات الاجتماعية، ورعاية الطفولة والأمومة والأسرة والشيخوخة والمسجونين وأسرهم والفئات الخاصة والمعاقين وأصحاب المعاشات، وتقديم الخدمات الثقافية والعلمية والتعليمية والدينية والصحية، وحماية البيئة والمحافظة عليها، والتنمية الاقتصادية.

وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام، وتؤول أموال الجمعية عند الحل طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية).

 

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الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

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قرار قيد جمعية

الفيوم

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