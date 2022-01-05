اليوم السابع
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التحقيق مع سائق التريلا المتسبب فى حادث تصادم 11 سيارة بالدائرى الأوسطى

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:10 م
التحقيق مع سائق التريلا المتسبب فى حادث تصادم 11 سيارة بالدائرى الأوسطى حادث الطريق الأوسطى
كتب إيهاب المهندس

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تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها مع السائق المتسبب فى حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ويدعى" ياسر.ع" 51 سائق من المنصورة، وسيتم التحقيق معه فى الواقعة وكشف ملابساتها.

 

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهى "سيارتى نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتى ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى المستشفى.

 

كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وتمت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.


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