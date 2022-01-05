التحقيقات: المسن المتوفى داخل مسكنه فى شبرا كان يعانى من أمراض مزمنة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، التي أجريت حول واقعة العثور على جثة مسن متوفى داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة شبرا، عن أن المتوفى في العقد السادس من العمر، وكان يعانى من عدة أمراض مزمنة ومستعصية يعالج منها، وزوجته هي المسئولة عن الاشراف على تعاطيه جرعات الدواء في أوقاته المحددة.

وأضافت التحقيقات، أن نجل المسن المتوفى وجه اتهام مباشر لزوجة والده المتوفى، يتهمها فيه بقتل والده بشكل غير مباشر عن طريق عدم مراعته في مرضه، بالإضافة إلى إهمالها في الإشراف على مواعيد اخذه الدواء وتركه دون أي اعتناء به، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية الأمر الذى نتج عنه وفاته متأثرا بمرضه الشديد.

كانت النيابة امرت بتشريح جثة مسن عثر عليه متوفي داخل شقته بمنطقة شبرا مصر، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه والتصريح بالدفن عقب اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة شبرا، يفيد بتلقيه بلاغًا من شخص بوفاة والده داخل شقته بدائرة القسم، واتهم زوجة والده بالتسبب في الوفاة بسبب إهمال رعايته، وعدم إعطائه الأدوية الخاصة ببعض الأمراض التي كان يعانى منها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن متوفَّى داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، بينما استمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بسرعة ارسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.