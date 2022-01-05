اليوم السابع
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التحالف الدولى يحبط هجوما صاروخيا على إحدى قواعده فى سوريا

الأربعاء، 05 يناير 2022 09:42 ص
التحالف الدولى يحبط هجوما صاروخيا على إحدى قواعده فى سوريا طيران التحالف الدولى ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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أعلن التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابى إحباط هجوم صاورخى على إحدى قواعده فى منطقة دير الزور فى شمال شرق سوريا.
 
وقال مسئول بالتحالف -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن قوات التحالف قامت باستهداف عدد من مواقع إطلاق الصواريخ التى تشكل خطرًا وشيكًا بعد رصدها.
 
يشار إلى أنه تم تشكيل التحالف الدولي ضد داعش في عام 2014 ويلتزم أعضاء التحالف الدولي الـ 84 بمواجهة تنظيم داعش على مختلف الجبهات وتفكيك شبكاته ومجابهته.
 
وبالإضافة إلى الحملة العسكرية التي ينفذها التحالف في سوريا والعراق، يلتزم التحالف بما يلي: تدمير البنى التحتية الاقتصادية والمالية لتنظيم داعش ومنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود ودعم الاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية العامة في المناطق المحررة من داعش ومجابهة الدعاية الإعلامية للتنظيم.

التحالف الدولى

داعش

سوريا

دير الزور

قواعد التحالف الدولى فى سوريا

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