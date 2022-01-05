الانتهاء من مركز شباب الحلواصى ثامن إنجازات حياة كريمة بقطاع الرياضة بقرى أشمون

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، الانتهاء من مشروع جديد بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون، حيث جرى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الحلواصي التابع للوحدة المحلية بشطانوف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون.



وتابع: أنه جرى الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له، وأوضح "سرور" أن الهدف من تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع، وليصبح مكاناً يليق بأهالي القري لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية.



وأشار سرور إلى أن بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز الثامن لحياة كريمة بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون، وأوضح أنه جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت الرياضية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً المتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.