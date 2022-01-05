اليوم السابع
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الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يعود للتراجع فى أكتوبر ويسجل 3841 ألف طن

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:00 ص
الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يعود للتراجع فى أكتوبر ويسجل 3841 ألف طن استهلاك الغاز الطبيعى - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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عادت معدلات الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي إلى التراجع مرة أخرى في شهر أكتوبر الماضي بشكل طفيف، وفقا لبيانات مبدئية، حيث سجل إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي نحو 3841 ألف طن، مقابل 3965 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 124 ألف طن.

 

وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد رصدت ارتفاعا طفيفا فى معدل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي فى شهر سبتمبر الماضى، حيث ارتفع الاستهلاك إلى 4 ملايين و192 ألف طن، بينما كان 4 ملايين و111 ألف طن فى شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 81 ألف طن، وسجل حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى نحو مليوني و546 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل مليوني و76 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 470 ألف طن.

 

وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي في شهر أكتوبر الماضي بشكل ملحوظ، حيث سجل إجمالي الإنتاج نحو 4484 ألف طن، مرتفعا من 3830 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 654 ألف طن، فيما تراجع إنتاج الخام والمكثفات في المقابل، حيث بلغ نحو 2383 ألف طن في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 2485 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بفارق بلغ 102 ألف طن.

 

وحقق إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و584 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت 3 ملايين و877 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 707 ألف طن.


الغاز الطبيعى

استهلاك الغاز

بترول

اخبار الاقتصاد

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