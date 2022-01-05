الاستعانة بلودر لرفع حطام حادث تصادم 11 سيارة على الدائرى الأوسطى.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

استعان رجال المرور والمباحث بالقاهرة، بلودر وأوناش لرفع حطام حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، و وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الحادث لحين إعادة فتح نفق الأوسطى.



لودر

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهى "سيارتى نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتى ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى المستشفى.

كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وتمت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.

الاستعانة بلودر