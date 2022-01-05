اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 01:15 م
أكرم القصاص
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الاستخبارات العراقية: اعتقال 8 عناصر من داعش خلال عمليات منفصلة بالبلاد

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:30 م
الاستخبارات العراقية: اعتقال 8 عناصر من داعش خلال عمليات منفصلة بالبلاد الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأربعاء، اعتقال 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عمليات منفصلة، في ثلاث محافظات .

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن الاستخبارات العراقية نفذت عمليات منفصلة، وذلك لتتبع خلايا عناصر تنظيم "داعش"، في محافظات (بغداد و كركوك وديالي)، والتي أسفرت عن القبض على 8 عناصر لانتمائهم إلى تنظيم داعش، 4 منهم في محافظة بغداد لعملهم بما يسمى "قطاع دجلة ديوان الدعوة والمساجد"، و 3 في محافظة كركوك لانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي بصفة ما يسمى "أمني قطاع الكرمة"، أما الإرهابي الثامن فقد ألقي القبض عليه في محافظة ديالي.

ولفت البيان إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

 


العراق

داعش

بغداد

كركوك

ديالى

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