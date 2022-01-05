وذكر تقرير للإذاعة، اليوم /الأربعاء/، أن قادة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي يدعمون ترشيح الرئيس الاتحادى فرانك فالتر شتاينماير لولاية ثانية بالإجماع.



ووفقًا للمعلومات الواردة من استوديو قناه "ايه أر ديه" الألمانية، فقد أوصت رئاسة الأحزاب الثلاثة خلال اجتماع مشترك بأن ينتخب ممثلو الاتحاد في الجمعية الفيدرالية شتاينماير لمدة خمس سنوات أخرى.



يشار إلى أنه بدعم الأحزاب الثلاثة لشتاينماير (66 عاما)، فإن إعادة انتخابه تعتبر الآن مؤكدة.. وقد شغل منصب الرئيس الفيدرالي منذ عام 2017.