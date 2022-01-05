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الإجراءات الاحترازية لاحتفالات كنائس مصر بعيد الميلاد المجيد.. إنفوجراف

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:37 م
الإجراءات الاحترازية لاحتفالات كنائس مصر بعيد الميلاد المجيد.. إنفوجراف الإجراءات الاحترازية فى كنائس مصر
كتب: محمد الأحمدى

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ساعات قليلة تفصلنا عن احتفال كنائس مصر بعيد الميلاد المجيد، حيث تحتفل الطائفة الإنجيلية اليوم في السابعة مساء بقصر الدوبارة، فيما تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة. 
 
وخلال الإنفوجراف التالى ننشر أبرز استعدادات الكنيسة الأرثوذكسية لعيد الميلاد المجيد.
 
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• عدد الحضور فى الكاتدرائية لن يصل إلى 25% من العدد الكلى للكنيسة
 
• ترتيب المقاعد لضمان التباعد بين المصلين
 
• فرق الكشافة تتولى  الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية
 
• تعميم الإجراءات على جميع الكنائس والإيبارشيات
 
• حجز مسبق للحضور عبر أماكن محددة من خلال مكاتب تابعة للكنيسة
 
• الكنيسة اعتذرت عن استقبال المهنئين بالعيد بعد القداس

الإجراءات الاحترازية

احتفالات كنائس مصر

عيد الميلاد المجيد

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