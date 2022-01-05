اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 01:00 ص
أكرم القصاص
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الأردن وقبرص تبحثان أوجه التعاون العسكري

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:00 ص
الأردن وقبرص تبحثان أوجه التعاون العسكري الاردن
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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس الثلاثاء آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك.
 
شهد اللقاء - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - بحث تبادل الخبرات والتمارين العسكرية الهادفة إلى تطوير وتأهيل القوى البشرية لدى الطرفين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.
 

الاردن

الحرس الوطنى القبرصى

اخبار الاردن

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